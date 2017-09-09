Samsung’un Galaxy Note serisi, geçtiğimiz yıl Note 7’nin başına gelenlere rağmen gücünden bir şey kaybetmemiş gibi görünüyor. Note 7 pil kaynaklı problemler nedeniyle önce geri çağırılmış, sonrasında da cihazın üretimi durdurulmuştu. Şirketin kısa süre önce tanıttığı Galaxy Note 8 ise Note 7’nin akıbetine rağmen, ABD’de ön satış rekoru kırmayı başardı.

Note 8, 23 Ağustos günü tanıtılmış ve 24 Ağustos itibarıyla ön satışa çıkmıştı. Türkiye’deki fiyat etiketinde 4999 TL yazan telefon, ABD’de 930 dolar karşılığında satılıyor. Bu fiyat oldukça yüksek olsa da, Samsung çeşitli ön satış promosyonlarıyla fiyatın yıkıcı etkisini yumuşatmaya çalışıyor.

Samsung Türkiye, 18 Eylül’e kadar Note 8 için sipariş verenlere çevrim içi aksesuar mağazasında kullanabilecekleri 500 TL’lik bir hediye çeki armağan edecek. 19 Eylül – 6 Ekim arasında Note 8 alanlar ise, yine çevrim içi aksesuar mağazasında geçerli olan, 300 TL değerinde bir hediye çekinin sahibi olacak.

Galaxy Note 8 18 Eylül’de raflardaki yerini alacak

Samsung, ABD’de şimdiye kadar kaç Note 8 siparişi verildiği konusunda kesin bir rakam paylaşmadı. Akıllı telefon, Türkiye’de 18 Eylül itibarıyla raflardaki yerini alacak.