Eğer Galaxy Note 8’in yepyeni bir tasarıma sahip olacağını veya tasarımda yenilikçilik içeren bazı yaklaşımlarla birlikte geleceğini düşünüyorsanız, OnLeaks tarafından yapılan bazı sızıntılar sizi hayal kırıklığına uğratacaktır. Mobile Fun adlı aksesuar satıcısının daha şimdiden hazırladığı Galaxy Note 8’e özel kılıflar gerçek telefon hakkında fikir sahibi veriyorsa, karşımıza kapasitif ekran kalemine sahip olan, daha büyük ekranlı bir Galaxy S8+ çıkacak gibi görünüyor.

Her ne kadar ürün fotoğrafları 360 derecelik bir bakış atma imkanı sunmasa da, Galaxy Note 8’in en ilginç yönünü göstermeyi başarıyor. Aslında “ilginç” ile kastettiğimiz aynı zamanda “hayal kırıklığı” yaratan unsur da oluyor. Telefonun arkasında parmak izi okuyucusunun yer aldığını ve bunun S8 ve S8+’ta olduğu gibi kameranın yanına yerleştirildiğini görüyoruz. Bu tasarım kararı birçok tüketicinin hoşuna gitmeyecektir, ancak Galaxy S8+’tan elde ettiğimiz izlenimlere göre yorum yapacak olursak, parmak izi okuyucusunu kullanmak o kadar da zahmetli olmuyor.

Ayrıca Galaxy Note 8’in ekranına bakış atma fırsatı da yakalıyoruz. Yanında bir Galaxy S8 veya S8+ yok, bu nedenle karşılaştırma yapmak kolay değil, ancak onlarınki kadar dar ekran çerçevesi Note 8’in de ekranını çevreleyecek gibi görünüyor.

Galaxy Note 8’in de Galaxy S8 ile aynı işlemciyi barındırması gerekiyor. Türkiye’de satılan ürünler için bu, Exynos 9 8895 Octa olacaktır. Bunun yanı sıra 4 yerine 6 GB RAM’in bulunacağı söyleniyor. Galaxy S8+’ın 6.2 inç ekranından biraz daha büyük olacak, 6.3 inçlik ve yine kavisli bir ekran bekleniyor. 3300 mAh kapasiteli pil, açıkça görülüyorki telefonda en fazla önem verilen unsur olacaktır. Samsung, yine geçen yıl Note 7’nin başına gelenlere benzer bir durumun oluşmaması için pil kapasitesi belirli bir sınırda tutmayı tercih edecektir.

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Bu arada arkadaki parmak izi okuyucusundan vazgeçtik, ancak önemli bir diğer ayrıntıyı daha atlamayalım. Parmak izi okuyucusunun yanında çift lensli kamera bulunuyor. Samsung’un Note 8 ile birlikte çift arka kameraya geçeceği söyleniyordu. Bu sızıntı da o söylentileri destekliyor. Samsung’un gelecek ay tanıtmasını beklediğimiz 2017 model amiral gemisi Note telefonunun yurt dışı fiyatının 1000 doların üstünde olacağı bekleniyor. Bunu Türkiye fiyatının 4500 TL’den başlaması ihtimalinin bulunduğu şeklinde çevirebiliriz.