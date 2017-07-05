Galaxy Note 8 kılıfı parmak izi tarayıcısının arkada olacağını gösteriyor

Samsung Galaxy Note 8 için bekleyiş devam ederken, bazı aksesuar üreticilerinin aceleci tutumu telefona dair önemli detayların şimdiden gün yüzüne çıkmasını sağlıyor. Kılıf üreticisi Olixar da söz konusu grup içinde yer alıyor. Şirketin MobileFun sitesi üzerinden ön siparişe sunulan Note 8 kılıfları, telefonun tasarımı hakkında somut bilgiler veriyor.

Kılıflar sayesinde ilk olarak Note 8’in Galaxy S8 ve S8+’ta bulunan Sonsuz Ekran’ın daha büyük bir versiyonuna sahip olacağı anlaşılıyor. Kılıflar Note 8’in parmak izi tarayıcısının da arka panelin üzerinde olacağını gösteriyor.

Samsung’un bu sefer parmak izi tarayıcısını kameranın hemen yanına yerleştirmemiş olması dikkat çekiyor. Çift lensli arka kamera da varlığı Olixar’ın kılıfları sayesinde anlaşılan Note 8 özellikleri arasında bulunuyor.

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Olixar’ın kılıfları Note 8’in renk seçeneklerini de ortaya çıkarıyor. Fotoğraflara göre; Samsung’un yeni telefonu Orkide Grisi, Derin Mavi, altın, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak. Pop Cover ve kablosuz şarj imkanı sağlayan Backpack kılıf gibi aksesuarların da Note 8 ile birlikte geri döneceği belirtiliyor.

Galaxy Note 8 için henüz bir tanıtım tarihi açıklanmış değil

Kılıflar ön siparişe çıksa da, Samsung henüz Note 8 için bir tanıtım tarihi bile duyurmuş değil. Dolayısıyla kılıf sipariş edenlerin Note 8’e kavuşacakları zaman da hâlâ belirsizliğini koruyor.