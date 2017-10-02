Samsung Galaxy Note 8 neredeyse mükemmel bir akıllı telefon olarak nitelendirilebilir. En azından büyük ekranlı telefonlarla yaşamaya alışmış olanlar için durum bu şekilde. Ancak bu telefonun mükemmele erişmesini zorlaştırıyor. Onlardan bir tanesi çok yüksek fiyatı, diğeri de en yakın kuzeni Galaxy S8+’dan daha düşük kapasiteli bir pile sahip olması.

Fiyat konusunda indirime girmesini beklemekten başka çare yok, ya da mobil operatörlerin aylık ödemeli tekliflerini değerlendirmek gerekiyor. Pil konusunda ise, yolu yurt dışına düşenlerin yapabileceği bir şey var. O da Zero Lemon’un Galaxy Note 8’in pil ömrünü neredeyse iki katına çıkaran kılıfına sahip olmak.

Galaxy Note serisi geçmişten beri birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Boyutları ve S Pen kalemi bunların başında geliyor. Ancak bir zamanlar normale göre daha büyük boyutlu piliyle de biliniyordu. Ayrıca bu pil çıkarılabiliyordu. Geçen yıl Note 7’nin başına gelenlerden sonra Samsung pil konusunda biraz daha ihtiyatlı davranmaya başladı. Pil kapasiteleri çok yüksek seviyelere çıkmıyor. Hatta Galaxy Note 8’de iyice tutucu davranan Güney Koreli şirket, Galaxy S8+’da 3500 mAh kapasiteli pil bulunurken, 3300 mAh gibi daha düşük kapasiteli bir pile yer vermeyi tercih etti.

Samsung, daha düşük pil kapasitesinin boşluğunu hızlı şarj ve kablosuz şarj gibi pratik özellikleri sunarak kapatıyor. Ancak bu durum kullanıcıların Note 8 ile birlikte yanlarında ek aksesuar taşımalarını da gerekli kılıyor.

Zero Lemon ise daha farklı bir çözüm sunuyor. Şirketin ürün yelpazesine yeni eklediği Galaxy Note 8 SlimPower kılıf 5500 mAh kapasitelik gücü sunuyor. Zero Lemon bunun yüzde 115 oranında ek pil ömrü eklediğini söylüyor. Bu da 47 yerine 75 saate kadar müzik dinleme veya 16 yerine 24 saate kadar video izleme imkanı anlamına geliyor. Dört farklı renkle aydınlatılan LED ışıkları ise kılıfta ne kadar pilin kaldığını gösteriyor. Kılıfı şarj ederken veya telefonu bilgisayara bağlarken kılıfı telefondan çıkarmanız da gerekmiyor.

Tabii ki, bu durumda bazı noktalarda ödün vermeniz gerekecek. Öncelikle bu kılıf telefonu kalınlaştırıyor. Kalınlık 8.6 milimetreden 19.05 milimetreye çıkıyor. Ancak bu kılıfın ek koruma sağlayacağını ve telefonu kazara düşmelerden koruyabileceğini de hatırlatmamız gerekiyor. Buna ek olarak bu kılıfı kullanmak kablosuz şarj avantajının yitirilmesi anlamına geliyor, çünkü telefonun kalınlığı epey artıyor.

Samsung Galaxy Note 8’e özel 5500 mAh pilli kılıfın yurt dışı fiyat kısa bir süre için yaklaşık 40 dolar olarak belirlendi. Şu anda ön siparişte olan ürünün satışları 4 Ekim’de başlayacak. Normal fiyatı da 80 dolar olarak açıklandı.