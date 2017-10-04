Akıllı telefonların kamera kalitesinin test edilmesi konusunda pek çok kişinin aklına gelen ilk mecra DxOMark oluyor. Kimi zaman DxOMark’ın test yöntemleri eleştirilse de, şirketler bile pazarlama stratejilerini DxOMark testlerinde aldıkları puanlara göre şekillendirmeyi seçebiliyor. Testin zirvesinde ise artık iki telefon bulunuyor. Samsung’un ağustos ayında tanıttığı Galaxy Note 8, testten 94 puan alarak zirvedeki iPhone 8 Plus’a ortak oldu.

Note 8 ve iPhone 8 Plus’ın zirveyi paylaşması, Apple ve Samsung fanatikleri arasındaki çekişmeyi sonlandıracak bir gelişme olarak nitelenmişti. Ancak puanların detaylarına inince cihazların zirveye farklı yollardan ulaştığı anlaşılıyor.

Note 8’in avantajları büyük ölçüde ikinci kamerasından geliyor. Düşük ışıklı ortamlarda gürültüsüz çekimler yapabilmesi ve hızlı otomatik odaklama yapabilmesi de Note 8’e avantaj kazandıran özellikler arasında bulunuyor. Samsung’un yeni akıllı telefonu, portre çekimler veya hızlı sahneleri yakalamak için daha uygun bir seçenek gibi görünüyor.

iPhone 8 Plus ise istisnai yüksek dinamik aralığı (HDR) performansı, doğru yüz pozlaması ve muhteşeme yakın olarak nitelenen genel video performansıyla dikkat çekiyor.

Tahmin edilebileceği üzere, iki akıllı telefonun da zayıf olduğu noktalar bulunuyor. Galaxy Note 8’in kısıtlı dinamik aralığı, uç koşullarda detay kaybına neden oluyor. Beyaz dengesi problemi ise hem iç hem de dış mekanlarda kendisini gösteriyor. iPhone 8 Plus ise otomatik odaklama ve düşük ışıktaki fotoğraf ve video performansı konusunda sıkıntı yaşıyor.

Galaxy Note 8 düşük ışıkta yüksek performans isteyenler için uygun bir seçim olabilir

Akıllara gelen sorulardan biri de bu bulguların cihaz seçimini nasıl etkileyeceği oluyor. Burada fotoğrafçılık alışkanlıklarına bağlı kişisel tercihler etkili olabilir. iPhone 8 Plus’ı satın alanlar, daha gerçek bir renk aralığına ulaşabilir. Düşük ışıkta yüksek performans isteyenler ise Galaxy Note 8 uygun tercih olabilir.