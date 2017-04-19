Galaxy Note 8 kamera sistemiyle iPhone 7 Plus’ı geride bırakabilir

Samsung’un mart ayının sonunda duyurduğu 6.2 inç ekranlı Galaxy S8+, “phablet” kategorisinde bir cihaz arayanların ihtiyaçlarına yanıt verebilecek gibi görünüyor. Ancak Güney Koreli şirket, Galaxy Note 8 ile birlikte kullanıcılara hem kalem hem de çift arka kamera vadedeceğe benziyor.

Apple ürünlerine dair öngörüleriyle tanınan analist Ming-Chi Kuo, bu sefer de Samsung’un yol haritasına ilişkin tahminlerde bulundu. Kuo’ya göre, Note 8’in arkasında hem 12 megapiksel çözünürlüklü geniş açılı ve 13 megapiksel çözünürlüklü telefoto lens yer alacak.

İki lensli kurulumun Note 8 sahiplerine kullanacakları kamera konusunda bir seçim özgürlüğü sağlayacağı düşünülüyor. Arka kamera kurulumunda 3x optik yakınlaştırma özelliğinin de bulunması bekleniyor. Bu da kameranın kalite kaybı yaşamadan yakınlaştırma yapmasını sağlıyor. Kuo’ya göre, arka kameradaki her iki sensörde de optik görüntü sabitleme özelliği bulunacak.

Kuo’nun bahsettiği kurulum, iPhone 7 Plus’ın çift lensli arka kamera kurulumuna fazlasıyla benziyor. Ancak iPhone 7 Plus’ın arka kamerası sadece 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Kuo, Note 8’in kamerasının iPhone 7 Plus’tan daha gelişmiş olabileceğini ve iPhone 8’in kamerasıyla rekabet edebileceğini dile getirdi.

Galaxy Note 8 6.4 inç QHD+ OLED ekrana sahip olabilir

İsabetli öngörüleriyle tanınan analist, Note serisinin müstakbel üyesinin ekranına ilişkin tahminlerde de bulundu. Kuo’ya göre, Samsung telefona 6.4 inçlik QHD+ OLED ekran yerleştirecek. Galaxy S8+’ta 6.2 inç QHD+ OLED ekran bulunduğu göz önüne alınınca bu ihtimal kulağa pek şaşırtıcı gelmiyor.