Galaxy S8 ve S8+’ın tanıtılmasının ardından Samsung cephesinde gözler yaz aylarında tanıtılması beklenen Galaxy Note 8’e çevrildi. Lizbon’da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan IFA İcra Direktörü Jens Heithecker, Note 8’in tanıtılması için Berlin’de düzenlecek IFA 2017’nin daha uygun bir yer olduğunu düşündüklerini belirtti.

Samsung ilk Galaxy Note’tan Galaxy Note 4’e kadar olan telefonların tanıtımını Berlin’de düzenlenen etkinlikte görücüye çıkartmıştı. Şirket Note 5 ile birlikte serinin yeni telefonlarının tanıtım tarihini öne çekmişti. Note 5 ve Note 7, ağustos ayının başlarında New York’ta düzenlenen etkinliklerle tanıtılmıştı. Güney Koreli şirket, IFA etkinliklerini ise fuarın kapılarını resmi olarak açmasından 1-2 gün önce gerçekleştiriyor.

Jens Heithecker, Samsung’un bu yıl IFA 2017’de gerçekleştireceği etkinliğe dair çeşitli ipuçları vermeyi de ihmal etmedi. Güney Koreli şirketin bu yılki fuarda en büyük etkinliği gerçekleştireceğini söyleyen Jens Heithecker, etkinlikte nelerin tanıtılacağı konusunda ise bilgi vermedi.

Galaxy Note 8 S8’e benzer bir tasarıma sahip olabilir

Note 8’in nerede ve ne zaman tanıtılacağı belirsizliğini koruyor. Ancak telefonun tasarımı konusunda şimdiden akıllarda bazı ipuçları oluşmuş durumda. S8 ve S8+’a benzer bir tasarıma sahip olması beklenen Galaxy Note 8’de parmak izi tarayıcısının telefonun arkasına taşınması öngörülüyor. Telefonun S8 modellerinden farklı olarak çift arka kameraya sahip olacağı da iddialar arasında yer alıyor.