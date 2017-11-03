Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy Note 8, bir aydan biraz daha uzun bir süre önce şirketin ana vatanı Güney Kore’de satışa sunulmuştu. Son rakamlar, Güney Korelilerin Note 8’i oldukça sıcak karşıladığını gösteriyor. Akıllı telefonun ülkedeki satış rakamı şimdiden 1 milyonun üzerine çıktı.

Bundan iki hafta önce çıkan haberlerde Samsung’un Note 8 satışlarında yakaladığı ivmeye dikkat çekilmişti. Haberlerde şirketin Güney Kore’de her gün 20 bin adet Note 8 sattığı da belirtilmişti.

Note 8, Güney Kore’de 21 Eylül’de satışa sunulmuştu. Şirket sadece ön sipariş döneminde 800 bin adet Note 8 satmayı başarmıştı. Akıllı telefon, ön sipariş performansıyla makus talihli selefi Note 7’yi ikiye katlamıştı. Samsung, ön sipariş sürecinde 380 bin Note 7 satmıştı.

Samsung Galaxy Note 8 için Güney Kore’de yeni bir renk seçeneği sunuyor

Samsung Güney Kore’de Galaxy Note 8 için sunduğu renk seçeneklerine de bir yenisini daha ekledi. “Akçaağaç Altın” adını taşıyan renk seçeneğiyle Samsung’un Güney Kore’de hafta içinde satışa çıkan iPhone 8’e yanıt vermeyi amaçladığı düşünülüyor. Note 8’in 64 GB kapasiteli versiyonu Güney Kore’de 1.09 milyon won (3 bin 747 TL) karşılığında satılıyor. Aynı versiyonun Türkiye’deki fiyat etiketinde ise 4 bin 999 TL yazıyor.