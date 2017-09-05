Samsung Galaxy J7 Plus modelini duyurdu. Bu yeni telefonun en dikkat çekici özelliği, Note 8‘den sonra Güney Koreli şirketin ikinci çift arka kameralı telefonu olması.

Ne var ki, 12 megapiksellik iki kamera taşıyan Note 8’den farklı olarak, Galaxy J7 Plus’ta 13 megapiksel çözünürlüklü ve onun yanında 5 megapiksellik toplam iki lens bulunuyor. Bu iki lens sayesinde çekim yaptıktan sonra da odak noktasını değiştirmek mümkün hâle geliyor.

Telefonun geri kalan teknik özellikleri de göz ardı edilemeyecek türden gibi görünüyor. 2.39 GHz sekiz çekirdekli işlemci, 4 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalarda aynı anda iki farklı hesapla birlikte kullanıcı girişi yapma gibi özellikler bu telefonda sunuluyor.

5.5 inç Full HD Super AMOLED ekrana sahip olan telefon tamamen metal tasarıma sahip. 3000 mAh kapasiteli pile sahip olan Galaxy J7 Plus, 400 doların hemen altında konumlandırılan yurt dışı fiyatıyla orta segment telefonların üst kısmına hitap ediyor.

Ne var ki, bu telefon şu an için sadece Tayland’da piyasaya çıkıyor. 22 Eylül’de bu ülkede satışa sunulacak Samsung Galaxy J7 Plus modelinin ilerleyen zamanlarda Türkiye’ye de geleceğini düşünüyoruz.