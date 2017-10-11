Uzun ve neredeyse çerçevesiz ekranlar artık iyiden iyiye bir endüstri standardına dönüşmüş durumda. 2017’nin başından bu yana, neredeyse her üretici bu formata kendi yorumunu getirdi. İlk önce Çinli akıllı telefon üreticileri tarafından açılan bu kapıdan daha sonra LG ve Samsung gibi şirketler de girdi. LG’nin Q6 ile yaptığı çerçevesiz ekranı daha alt segmentlere taşıma hamlesini Samsung da yeni A serisi modelleriyle yapacak gibi görünüyor. Galaxy A5 (2018), Galaxy S8’in Sonsuz Ekran’ını orta segmente taşıyacak cihazlardan biri olacak.

Güney Koreli şirketin Sonsuz Ekran reçetesini A serisine uygulayacağına dair haberler daha önce gündeme gelmişti. Ancak internete sızan bazı görseller, bu uygulamanın nasıl olacağının da görülmesini sağlıyor. 2018 model A5 için hazırlanan kılıf taslaklarına ait olduğu belirtilen görsellerde Sonsuz Ekran’ın A5’e nasıl yerleştirileceği net biçimde görülüyor.

Daha önce de tahmin edildiği gibi; yeni A5, Samsung Galaxy S8’in küçültülmüş bir versiyonu olacak gibi görünüyor. Güney Koreli şirketin ekran kavisinden vazgeçeceği anlaşılırken, Bixby tuşu da S8’den A5’e aktarılacak unsurlardan biri olacağa benziyor. Parmak izi tarayıcısının da arka panelde kameranın hemen altına yerleştirilmesi bekleniyor.

Yeni Galaxy A7’nin de Galaxy A5 (2018) ile benzer bir tasarıma sahip olması, sadece boyutlarının biraz daha büyümesi öngörülüyor. Daha önce sızan kılıf taslakları da A5 ve A7’nin hemen hemen aynı tasarıma sahip olacağının işaretini vermişti. Buna ek olarak, Samsung’un geçmişte de A serisinde farklı boyutları ancak ortak tasarımı tercih ettiğini unutmamak gerekiyor.

Galaxy A5 (2018) ocak ayında resmiyet kazanabilir

Galaxy A5 (2018) takvimlerin 2018’i göstermeye başlamasıyla birlikte kısa bir süre içinde resmiyet kazanabilir. Samsung A serisinin 2017 modellerini ocak ayı içinde duyurmuştu. Dolayısıyla şirketin bu tercihi sürdürmesi şaşırtıcı olmayacaktır.