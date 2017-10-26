Fujifilm Instax Share SP-3 ile kare formatında hızlı baskı almayı sağlıyor

Fujifilm, Instax SQ10 kamerasıyla birlikte Instax filminin kare versiyonunu da duyurmuştu. Şirket söz konusu formatı şimdi küçük kablosuz yazıcılarına da getiriyor. Fujifilm Instax Share SP-3, şirketin ilkini CES 2014’te tanıttığı mobil yazılımcıların en yenisi olma özelliğini taşıyor.

Instax Share SP-3, Insax Square filmini kullanan ilk mobil yazıcı. Bunun dışında SP-3, büyük ölçüde Instax Mini film ile çalışan SP-2’ye benzer biçimde işliyor.

Bu benzerlik, belli açılardan çok da rahatsız edici olmuyor. Hızlı baskı, farklı telefon ve servislerle kolay kullanım ve baskı kalitesi gibi unsurların korunması kullanıcıları memnun edecek gelişmeler olarak nitelenebilir. Uygulama deneyiminin iyileştirilmesi yolunda bir adım atılmaması ise SP-3’e eksi puan getiriyor.

Instax Share SP-3 ile mevcut kolaj seçeneğinin üzerine baskılara yazı ekleme imkânı da sunuluyor. Ancak kullanıcılar renk dışında fazla kişiselleştirme yapamıyor.

Fujifilm Instax Share SP-3 için iki farklı renk seçeneği sunuyor

Fujifilm Instax Share SP-3 için siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuluyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kasım ayının başından itibaren mobil fotoğraf yazıcısı raflarda olacak.