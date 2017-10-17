Fossil Q Neely ve Q Jacqueline kadınlara hitap ediyor

Akıllı saat pazarına giderek daha da ısınan geleneksel saat markası Fossil, iki yeni kol saatini duyurdu. Bu yeni ürünler akıllı saat ve geleneksel kol saatini bir araya getiren tasarımları, küçük biçimli kasalarıyla daha çok kadınlara hitap ediyor gibi görünüyor.

Fossil’in en popüler saat tasarımlarını temel alan yeni Fossil Q Neely ve Q Jacqueline modelleri sadece 36 mm.’lik boyutlarıyla ürün ailesi içindeki en küçük modeller olma özelliğini taşıyor. Bu saatlerin fiyatları 155 dolardan başlarken 22 Ekim’den itibaren de yurt dışında satışa sunulacak.

Bu saatlerin özellikler bakımından daha önce gördüğümüz Fossil markalı hibrit modellerden fazla farkı bulunmuyor. Bunlar da adım sayma, uyku takibi, yeni bildirim geldiğinde dürtme gibi işlevleri sunuyor. Kenarda tarihi göstermeye, çalan şarkıyı kontrol etmeye yarayan, uzaktan kumandalı deklanşör gibi çalışan ve telefonun kamerasıyla fotoğraf çekilmesini sağlayan üç adet özelleştirilebilir buton bulunuyor. İçteki daha küçük halka da günlük adım hedefine ne kadar yaklaşıldığını gösteriyor.

Fossil Q Neely ve Q Jacqueline’in önemli özelliklerinden bir tanesi de altı aylık pil ömrüyle birlikte gelmesi.

Son olarak Fossil iOS ve Android için, bu akıllı saatlerle de çalışan yeni bir uygulama çıkardı. Yenilenmiş tasarıma sahip olan bu uygulama en çok kullanılan işlevleri ana ekranda gruplanmış şekilde gösteriyor. Ayrıca grafikler sayesinde günlük hedeflere ne kadar yaklaşıldığını da anlaşılır şekilde görmeyi mümkün kılıyor.