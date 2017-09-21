Microsoft’un artırılmış gerçeklik başlığı HoloLens, yavaş ve sabırlı adımlarla da olsa kurumsal pazardaki yerini sağlamlaştırıyor. NASA gibi kuruluşların yanı sıra Volvo, Audi ve Volkswagen gibi otomotiv devleri Microsoft’un artırılmış gerçeklik başlığından yararlanıyor. Otomotiv sektörünün devlerinden biri daha bu listenin üyeleri arasında bulunuyor. Ford Microsoft HoloLens ile birlikte tasarım sürecinde artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanıyor.

Çalışmalarına ilk önce bir pilot program çerçevesinde başlayan Ford, daha sonrasında HoloLens’in tasarım sürecindeki rolünü biraz daha artırdı. Şirket, HoloLens ile tasarımcılarına otomobil üzerindeki değişiklikleri hızlı biçimde görme imkânı sunuyor. Tasarımcılar HoloLens sayesinde planladıkları değişiklikleri doğrudan gerçek bir otomobilin üzerinde görebiliyor.

Ford Microsoft HoloLens için farklı bir kullanım örneği sergiliyor

Ford hâlâ maket modeller kullanmaya devam ediyor. Ancak HoloLens sayesinde planlanan her aksesuar için ekstra bir model daha oluşturmaya gerek kalmıyor. Ford Microsoft HoloLens artırılmış gerçeklik başlığı HoloLens’ten sıra dışı ve oldukça kurumsal biçimde yararlanıyor. Çok sayıda şirket, HoloLens’i amacıyla kullanıyor.

Microsoft 3 Ekim’de bir Windows Karma Gerçeklik etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. Şirketin bu etkinlikte yeni bir HoloLens versiyonunu tanıtması beklenmiyor. Etkinlikte 17 Ekim’de piyasaya sürülecek Karma Gerçeklik başlıkları için hazırlanan oyun ve uygulamaların sergilenmesi muhtemel görünüyor.