Otomotiv dünyasında geleceğin elektrikli otomobillerde olduğunu görmek zor değil. Ancak bu geleceğe en hızlı ulaşım yöntemi konusunda şirketler hâlâ deneme yapmaya devam ediyor. Ford elektrikli otomobil gelişiminde doğru ekibi kurmanın önemli olduğuna inanıyor.

Reuters’e konuşan Ford’un otonom ve elektrikli otomobillerden sorumlu başkan yardımcısı Sherif Marakby, şirket içinde “Edison takımı” adını verdikleri özel bir ekip oluşturduklarını açıkladı. Söz konusu ekip, küresel ölçekte elektrikli otomobil gelişimini hızlandırmak için çalışacak. Tedarikçilerle ve diğer şirketlerle işbirliğine gitmek de süreci hızlandırmak için atılacak adımlar arasında sayılırken, amacın elektrikli otomobil pazarının bütüncül görünmesi ve gelişime yönelik adımların daha hızlı atılması olduğu belirtildi.

Edison takımının ana üssü Ford’un Detroit’teki genel merkezi olacak. Takım, Avrupa ve Çin’deki elektrikli otomobil ekipleriyle de çalışacak. Edison takımı, Ford elektrikli otomobil çalışmalarından sorumlu küresel direktör Ted Cannis’e rapor verecek.

Ford elektrikli otomobil kadrosunu genişletmek için kesenin ağzını açtı

Edison takımının Ford’a hedeflerini gerçekleştirme konusunda ne kadar yardımcı olacağı bilinmiyor. Ancak otomotiv devi, hedefleri doğrultusunda kesenin ağzını açacağını daha önce duyurmuştu. Ford elektrikli otomobil portföyünü genişletmek adına önümüzdeki 5 yılda toplamda 4.5 milyar dolar harcama taahhüdünde bulunmuştu.