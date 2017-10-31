Football Manager 2018 Playstore’da ön siparişe çıktı

Football Manager, “kült” mertebesine erişen oyunlar arasında yer alıyor. Popüler futbol menajerlik oyununun en son versiyonu Football Manager 2018 ve oyunun mobil cihazlar için hazırlanan sürümü Football Manager 2018 Touch, Türk Telekom’un oyun mağazası Playstore’da ön siparişe çıktı.

Football Manager, Türkiye’de 500 bin kişilik bir kitle tarafından oynanıyor. 1992’de Championship Manager adıyla yayınlanan ve o günden bu yana sürekli olarak güncellenen oyunun yeni versiyonu, Türk Telekom evde internet faturasına 12 aya varan taksit avantajı ile Playstore üzerinden satın alınabilecek.

Türk Telekom, yeni Football Manager için Playstore üzerinden ön sipariş verenlere ilginç bir fırsat da sunuyor. Oyuncular, yeni Football Manager’ı, spor yorumcusu Ali Ece ile birlikte oynayabilecek. Bunun için ön siparişin ardından macmasasi@turktelekom.com.tr adresine yönetilmek istenen takımı ve bunun nedenlerini belirten bir e-posta göndermek gerekiyor. Ali Ece ve Tivibu Spor editörleri yapılan başvurular arasından seçilen 20 kişi, bu özel organizasyona dahil olacak.

Football Manager 2018 10 Kasım’da yayınlanacak

Football Manager 2018, 10 Kasım’da oyuncularla buluşacak. Oyunun demo sürümüyse hâli hazırda oynanabiliyor.