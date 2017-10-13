Twitter kullanıcısı WalkingCat, Microsoft ürün ve servislerini yakından takip etmesiyle tanınıyor. WalkingCat, yine mikro blog platformundaki hesabı üzerinden Cortana tabanlı yeni bir Windows özelliğine dair bilgileri paylaştı. Follow Me (Beni takip et) adını taşıyan özellik, Cortana’dan rehberli navigasyon için yararlanıyor.

Paylaşılan bir dakikalık video, özelliğin işleyişi konusunda şimdiden fikir edinmeyi sağlıyor. Videoda kullanıcı Bluetooth aracılığıyla başka bir cihaza bağlanmak istediğini belirtiyor. Ardından ekrana mavi bir çember geliyor ve kullanıcılara uygun ayarlara erişmesini sağlayacak menü seçeneklerini gösteriyor. Kullanıcılar ESC tuşuna basarak diledikleri zaman navigasyonu sonlandırabiliyor.

Microsoft, Cortana ile PC’nin kurulumunun sesli olarak nasıl yapılabileceğini daha önce sergilemişti. Bu özelliği de sesle kurulumun doğal bir uzantısı olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır.

Follow Me Windows 10 Fall Creators Update ile birlikte gelebilir

WalkingCat, Cortana: Follow Me için herhangi bir sürüm bilgisi paylaşmadı. Ancak özelliğin 17 Ekim’de yayınlanacak Windows 10 Fall Creators Update ile birlikte kullanıma sunulması şaşırtıcı olmayacaktır.