Fitbit Ionic ile bir süre önce akıllı saat pazarına tam anlamıyla giriş yapmıştı. Şirket, akıllı saatiyle birlikte sağlık odaklı yeni işbirliklerine de gidiyor.

Fitbit’in sağlık sektöründeki yeni iş ortağı, Dexcom oldu. Dexcom şeker hastalarına sürekli glikoz seviyesi takibi imkanı sunma konusunda önde gelen şirketler arasında yer alıyor. Fitbit ve Dexcom arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Ionic, kandaki glikoz seviyesinin ölçümü için kullanılabilecek.

Okuma işlemini Ionic tek başına gerçekleştirmeyecek. Şeker hastalarının derisinin altına yerleştirilen Dexcom G5 Mobile isimli sensör sayesinde ölçülecek veriler, saatin ekranında gösterilecek. Sadece bir saç tüyü kalınlığındaki sensöre sahip olabilmek için 900 dolar ödemek gerekecek. Sensör her 5 dakikada bir kez verileri okuyacak. Veriler hem iOS hem de Android cihazlar üzerinden görüntülenecek.

Buna ek olarak, Ionic’i satın almak için de 299.95 dolar ödemek gerekiyor. Fitbit’ten yapılan açıklamada, Dexcom G5 Mobile sensörün sigorta şirketleri tarafından korunacağının altı çizildi.

Fitbit Ionic kullanıcıları için yeni sağlık çözümleri de sunacak

Dünya genelinde 400 milyondan fazla kişi diyabetle mücadele ediyor. Glikoz seviyesinin takibine yönelik çözümler, şeker hastalarının durumunun yönetilmesi için büyük önem taşıyor. Google ve Apple gibi şirketler de diyabet hastalarına yönelik çözümler üzerinde çalışıyor. Fitbit, önümüzdeki dönemde Dexcom ile birlikte Ionic kullanıcılarına başka inovasyonlar sunmayı da planlıyor.