Fitbit’in akıllı saat pazarına giriş anahtarı olan Ionic kısa süre önce duyurulmuştu. Akıllı saatin ne zaman raflarda olacağı da sonunda açıklandı. Fitbit Ionic 1 Ekim itibarıyla potansiyel kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Fitbit’in ilk akıllı saati kullanıcılarına beş günlük bir pil ömrü vadediyor. Uyku takibi, rehberli egzersizler ve Pandora ya da Fitbit Music uygulaması üzerinden müzik çalabilmek de Ionic’in yetenekleri arasında bulunuyor.

Ionic’in ABD’deki fiyat etiketinde 300 dolar yazacak. Akıllı saat Birleşik Krallık’ta ise 300 pound karşılığında satılacak. Ionic almak isteyenler üç farklı renk kombinasyonu arasında tercih yapabilecek. Gümüş grisi kasa ve mavi gri kayış, duman grisi kasa ve kömür rengi kayış ile portakal rengi kasa ve mavi kayış kombinasyonlarından biri seçilebilecek. Ancak kullanıcılar daha sonrasında 30 dolar karşılığında satılacak Classic veya Sport kayışlara ya da 60 dolar karşılığında satılacak deri kayış seçeneklerine geçiş yapabilecek. Fitbit’in ilk kablosuz kulaklığı olan Flyer da aynı tarihte 130 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Kulaklık için ay grisi ve gece mavisi olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor.

Fitbit Ionic ile Apple ve Fossil gibi şirketlerin şimdiden belli bir temel oluşturduğu akıllı saat pazarına girmiş olacak. Son zamanlarda giyilebilir ürün pazarının genelinde Apple ve Xiaomi’nin gerisine düşen şirket, Ionic ile yeniden yukarıya sıçramayı hedefliyor.

Fitbit Ionic ile birlikte kişisel antrenman uygulaması da yayınlanacak

Fitbit Ionic ile birlikte Coach adını verdiği kişisel antrenman uygulamasını da yayınlayacak. 90’dan fazla görüntülü ve sesli antrenman barındıran uygulamayı tam anlamıyla kullanabilmek için her ay 8 dolar ödemek gerekecek.