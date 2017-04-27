ABD’nin Wisconsin şehrinde yaşayan Dina Mitchell isimli bir kadın, evinde kitap okurken kolundaki Fitbit Flex 2 model bilekliğin aniden patladığını iddia etti. ABC News’e konuşan Mitchell, patlama sonucunda vücudunda ikinci dereceden yanıklar oluştuğunu belirtti. Kolundan çıkarmayı başardığında Flex 2’nin hâlâ alevler içinde olduğunu söyleyen Mitchell, doktorların yarasından erimiş plastik ve kauçuk temizlemek zorunda kaldıklarını ifade etti. Mitchell, patlama öncesinde iki hafta boyunca Flex 2 kullandığını sözlerine ekledi.

Engadget sitesine konuşan Fitbit sözcüsü, daha önce Flex 2 ile ilgili olarak kendilerine böyle bir şikayet gelmediğini belirtti. Dina Mitchell’in yaşadığı sorundan dolayı endişeli olduklarını ve durumu ciddiyetle takip ettiklerini söyleyen Fitbit sözcüsü, müşterilerinin sağlık ve güvenliğinin kendileri için bir numaralı öncelik olduğunun altını çizdi. Açıklamada ürünlerin tasarım ve üretiminde katı standartların geçerli olduğu ve her ürünün kullanıcı güvenliğini sağlamak adına yoğun testlerden geçtiği belirtildi. Dina Mitchell ile temasa geçtiklerini söyleyen Fitbit sözcüsü, olayın incelendiğini sözlerine ekledi.

Patlayan cihazlarla ilgili haberler son birkaç yıldır ciddi ölçüde artmış durumda. Akıllı telefonların ve giyilebilir ürünlerin daha güçlü ve kompakt hâle gelmesinin bu artışta etkili olabileceği düşünülüyor. Samsung, geçtiğimiz yıl aşırı ısınma ve patlama vakalarının yaşanmasının ardından büyük umutlarla tanıttığı Galaxy Note 7’yi piyasadan çekmişti.

Fitbit Flex 2 patlaması münferit bir olay gibi görünüyor

Fitbit Flex 2 patlamasına ilişkin raporu incelemeyi sürdürüyor. Ancak ilk işaretler, yaşananın münferit bir olay olduğunu gösteriyor.