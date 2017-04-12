Fitbit, CES 2016’da Blaze adını taşıyan fitness saatini tanıtmıştı. O günden bu yana şirketin “hakiki” bir akıllı saat üreteceği iddiası konuşuluyor. Bu iddia, Fitbit’in Pebble’ı satın almasının ardından gerçek olmaya biraz daha yaklaşmıştı. Fitbit akıllı saat üretmeyi planladığını geçtiğimiz ocak ayında da CEO’sunun ağzından duyurmuştu. Ancak, görünen o ki, şirketin akıllı saati için biraz daha beklemek gerekecek. Yahoo Finance’te yer alan habere göre, üretimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle saatin çıkışı ilkbahardan sonbahara ertelendi.

Problemlerin saatin GPS biriminden kaynaklandığı ve bu nedenle Fitbit ekibinin her şeye baştan başlamak zorunda kaldığı söyleniyor. Antenin yerleştirildiği konum nedeniyle cihazın sinyal alamadığı belirtiliyor. Bu da fitness odaklı bir akıllı saat için önemli bir sorun anlamına geliyor. Buna ek olarak, Fitbit’in cihazı suya dayanıklı hâle getirme konusunda da sorunlar yaşadığı söyleniyor. Suya dayanıklılık, şirketin akıllı saatinin Apple Watch Series 2 ile rekabet edebilmesi için bulunması gerekli özellikler arasında yer alıyor. Yine de, saatin suya dayanıklılıktan yoksun olarak piyasaya çıkması da şaşırtıcı olmayacaktır.

Yahoo Finance’in haberinde, Fitbit’in akıllı saatinde bulunması beklenen diğer özelliklere dair de çeşitli bilgiler bulunuyor. GPS’e ek olarak, saatte NFC özelliğinin bulunacağı ve böylelikle mobil ödemelerin destekleneceği söyleniyor. NFC özelliğinin Fitbit’in geçtiğimiz yıl satın aldığı Coin’in teknolojisiyle akıllı saate yerleştirilmesi muhtemel görünüyor. Pandora ile entegre çalışması beklenen saatin şarkıları doğrudan depolaması ve bir telefon olmadan müzik dinleme imkanı sağlaması bekleniyor. Ancak en dikkat çekici özellik olarak saatle birlikte geleceği söylenen kablosuz kulaklık ön plana çıkıyor. Dört saatlik pil ömrü vaadi de kulağa oldukça iddialı gelirken, saatin değiştirilebilir kayışlara sahip olacağı da söylenenler arasında yer alıyor.

Fitbit akıllı saat pazarına yeni bir vizyon getirebilir

Yine de, konuşulan her şeye biraz temkinli yaklaşmak gerekiyor. Ancak tüm bu iddialar, Fitbit’in akıllı saat pazarına yeni bir vizyon kazandırma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Şirketin sorunlarını Apple’ın yeni akıllı saatini tanıtmasından önce çözüp ürününü hazır hâle getirip getiremeyeceği de merak ediliyor. Son zamanlarda iş gücü kesintisine giden Fitbit’in akıllı saatinin iyi bir satış performansı sergilemesine ihtiyacı olduğu rahatlıkla söylenebilir.