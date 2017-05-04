Fitbit’in kurucusu ve CEO’su James Park, şirketinin çeyrek sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda yakında piyasaya sürülmesi beklenen akıllı saate ilişkin bilgiler de verdi. Son zamanlarda ürünün piyasaya çıkışının gecikeceği iddia edilse de, Park bu iddiaları yalanladı. Fitbit akıllı saat pazarına gireceğini resmi olarak açıklamasa da, hem Park’ın hem de şirketin diğer yöneticilerinin açıklamaları saatin varlığını doğruluyor.

Ancak son zamanlarda şirketin saatin üretim aşamasında bazı zorluklarla karşılaştığı öne sürülüyor. Özellikle GPS anteninin yerleşimi ve suya dayanıklılık gibi konularda sıkıntıların yaşandığı belirtiliyor. Fitbit’in hem Apple Watch Series 2 hem de diğer akıllı saatlerle rekabet edebilmesi için bu konulara çözüm bulmak gerekiyor.

Şirketin birinci çeyrek sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda gelen soruları yanıtlayan CEO Park, yeni ürün tanıtımlarının yolda olduğunu belirtti. İşlerin planlandığı gibi ilerlediğini söyleyen Park, bu nedenle yıllık planlarını bir kez daha onayladıklarını dile getirdi.

Fitbit akıllı saat pazarına umutla bakıyor

Fitbit CEO’su akıllı saat pazarındaki şansları konusunda da umutlu konuştu. Fitbit’in bu pazara kendine özgü bakış açısını getireceğini belirten Park, sağlık ve zindeliğe odaklanırken diğer boyutları da unutmayacaklarının altını çizdi. Uzun pil ömrü, interaktif deneyim ve fitness odaklı büyük bir sosyal ağa sahip olmak, şirketin planlarında önemli bir yer tutuyor.

Fitbit, yılın ilk çeyreğinde tahmin edilenden daha iyi bir performans sergiledi. Şirketin hisse başına zararı, analistler tarafından öngörülen rakamın altında gerçekleşti.