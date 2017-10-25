Firefox Android’in ana ekranına web uygulamaları ekleyebiliyor

Firefox Android kullanıcılarının mobil web’de Web App Manifest desteği olmadan gezinmesini kolaylaştırıyor. Bu imkânı sağlayacak olan özellik, Firefox’un en yeni Android sürümünde kullanıcılara ulaştırılacak.

Firefox’un sunduğu yeni özellik, Progressive Web Apps (PWA) teknolojisini destekliyor. PWA ile kullanıcılar mobil web tarayıcılarında uygulamalarınkine benzer arayüzleri görüntüleyebiliyor. Kullanıcılar web uygulamalarını ana ekrana ekleyebilecek ve bu uygulamalara tek bir dokunuşla erişmek mümkün olacak.

HTTPS protokolünü destekleyen ve geçerli bir manifestoya sahip olan web sitelerinde adres çubuğunun yanında göze hemen çarpmayan bir işaret bulunuyor. Bu işarete dokunulduğunda “Ana Ekran’a ekle” mesajı ortaya çıkıyor. Web sayfasına ana ekrandaki kısayol üzerinden erişildiğinde sayfa optimum görünümde ve yönünde gösteriliyor. Kullanıcılar harici bir bağlantıya tıklasalar bile ayarları muhafaza ediliyor.

Firefox Android kullanıcılarına başka yenilikler de sunuyor

Firefox Android kullanıcılarına başka yeni özellikler de sunuyor. “Sayfa kısayolu ekle” seçeneği, kullanıncılara ana ekranlarına URL’lere giden kısayollar ekleme imkânı sağlıyor. PWA üzerinden erişilebilen harici bağlantılar ise ekstra güvenlik ve daha hızlı yükleme süresi sağlamak adına başka bir pencerede açılıyor.