Facebook WiFi bulma servisini iOS ve Android uygulamalarına getiriyor

Facebook şimdi kullanıcılarına ücretsiz Wi-Fi noktalarını kolaylıkla bulmalarını sağlayacak. Sosyal ağ geçtiğimiz hafta bitmeden hemen önce, dünya çapındaki kullanıcıları için iOS ve Android uygulamalarına WiFi Bul adlı yeni bir özelliğin ekleneceğini duyurdu.

Facebook WiFi bulma özelliğinin testlerini geçtiğimiz sonbaharda gerçekleştirmişti. Belirli sayıda ülkede gerçekleştirilen testlerin ardından artık bu özellik dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların erişimine hazır hâle gelmiş gibi görünüyor.

Söz konusu özellik Facebook uygulamasındaki “Daha fazla” sekmesi altında yer alıyor. Buna tıkladıktan sonra kullanıcılar, yakınlarındaki Wi-Fi servislerini adları ve konumlarıyla birlikte görecekler. Ayrıca bu erişim servisinin verildiği çalışma saatleri, ne türde bir yer olduğu (restoran, kütüphane, vb.) ve şebeke adı da verilen bilgiler arasında yer alacak.

Tabii ki, bu servisin düzgün çalışması için gerekli bir şart var. İşletmelerin Facebook sayfalarında ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunduklarını belirtmeleri gerekiyor.

Sosyal ağ devi bu özelliğin daha çok hücresel bağlantının zayıf olduğu alanlarda ve seyahat edenler için kullanışlı olacağını söylüyor. Bu arada hatırlatmakta fayda var; güvenli bir ağ üzerinden Wi-Fi erişimi sunan mekanlar, herkese açık Wi-Fi erişimi sunanlara göre daha çok tercih edilmeli. Çünkü herkese açık ağda tanımadığınız bir kişinin sizin iletişiminize sızma ihtimali epey yükseliyor.