Facebook’un videolara ve orijinal içeriklere yer veren platformu Facebook Watch geçtiğimiz ay duyurulmuştu. Sosyal paylaşım sitesi, servisi ABD’deki kullanıcılara dağıtmaya da geçtiğimiz hafta itibarıyla başlamıştı. Platforma artık ABD’deki tüm Facebook kullanıcıları erişebiliyor.

Watch’a Facebook’un haber kaynağındaki video ikonunun yerini alan ikon üzerinden erişiliyor. Platformda amatör içerik oluşturucularının videolarının yanı sıra National Geographic gibi yayıncıların videolarına da erişilebiliyor.

Facebook, yeni platformuyla YouTube’daki içerik sahiplerine videolarını yayınlamaları için alternatif bir sahne sunuyor. “Dirty Jobs” ile ünlenen Mike Rowe’un Facebook için “Returning the Favor” isimli bir program hazırlaması, sosyal paylaşım sitesinin neyi hedeflediğinin anlaşılması konusunda yardımcı olabilir. Söz konusu program, platformun ana sayfasında öne çıkarılan içerikler arasında yer alıyor. Sosyal ağların en popüler hesaplarından biri olan Humans of New York da Facebook’un platformunda özel bir programa sahip.

Facebook Watch ile büyüme stratejisi doğrultusunda hareket ediyor

Facebook bir süre önce ABD’deki Latin izleyici kitlesine yönelik bazı popüler YouTube programlarını transfer etmişti. Beyzbol maçlarını da canlı olarak yayınlayan şirket, geleceği için orijinal video içeriklerinin büyük önem taşıdığına inanıyor. Stratejisini de bu önem doğrultusunda şekillendiren Facebook, Watch ile bu strateji içinde attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.