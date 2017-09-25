Facebook ve Microsoft, Atlas Okyanusu’nun dibini boydan boya katedecek bir kabloyu yerleştirmek için güçlerini birleştirmişlerdi. “Marea” adını taşıyan ve İspanya’nın Bilbao şehrinden ABD’deki Virginia Beach’e kadar uzanan kablonun kurulumu sonunda tamamlandı.

Kablonun ismi olan Marea, İspanyolcada “gelgit” anlamına geliyor. Yaklaşık 6 bin 437 kilometre uzunluğundaki kablo, yüzeyin 5181 metre altında bulunuyor. 4.64 ton ağırlığındaki Marea, saniyede 160 TB hızında veri iletimi gerçekleştirebiliyor. Bu devasa kablonun yapım ve kurulumunun iki yıldan kısa bir süre içinde tamamlanması da ayrıca dikkat çekiyor.

Tasarımı da Marea’nın çarpıcı yönleri arasında bulunuyor. Açık bir tasarıma sahip olması Facebook ve Microsoft ikilisinin kabloyu gelecekteki değişimlere uygun hâle getirebileceği anlamına geliyor. Teknolojik değişikliklere ve daha yüksek hız ve daha fazla veri taleplerine uyum sağlayabilecek olan Marea, bu esnekliği sayesinde yeni teknolojileri daha hızlı biçimde sunabilecek.

Facebook ve Microsoft Marea’nın kutlamasını da birlikte yaptı

Facebook ve Microsoft, Marea’nın kutlamasını da birlikte gerçekleştirdi. Bu iki teknoloji devinin interneti geleceğe hazır hâle getirmek için birlikte çalışmak konusunda diğer şirketlere örnek olması umuluyor.