Facebook Surround 360 serisi kameralarının yeni modellerini tanıttı

Facebook Surround 360 serisi video kameralarının ikinci nesil modellerini tanıttı. Şirket yeni modellerle kamerayı gerçekten satın almayı amaçlayan potansiyel müşterilere yardımcı olmayı amaçlıyor. Facebook’un geçtiğimiz yıl duyurduğu orijinal Surround 360, benzer bir ürün üretmek isteyen geliştiriciler için açık kaynaklı bir rehber niteliği taşıyordu. Biri daha büyük ve yetenekli, diğeri ise daha küçük ve taşınabilir olan yeni kameralarla Facebook, farklı ihtiyaçlara yanıt vermeyi öngörüyor.

Facebook’un yeni kameralarının büyük modeli x24 adını taşıyor. Bu isim, Surround 360’ın kasasına yerleştirilen 24 kameralı kurulumdan geliyor. Sadece 6 kameralı bir kurulum barındıran küçük model ise x6 adını taşıyor. Geçtiğimiz yıl Surround 360’ın şemalarını çevrim içi ortamda yayınlayan Facebook, bu yıl farklı bir modeli tercih ediyor. Bazı donanım üreticileriyle işbirliğine giden şirket, tamamlanmış ürünleri 2017’nin ilerleyen dönemlerinde satışa sunmayı planlıyor. Bu ürünlerin Facebook markasını taşıyıp taşımayacağı henüz bilinmiyor. Ancak şirket kameraları doğrudan satma gibi bir planının olmadığını altını çiziyor.

Surround 360 x24 ve x6 için “geçtiğimiz yılki modelin yenilenmiş versiyonları” nitelemesini kullanmak yanlış bir tanımlama olacaktır. Artık her iki kamerayla da 8K görüntü kalitesinde kareler yakalanabilecek. Hem donanım hem de yazılımla birlikte işleyen altı eksenli özgürlük isimli özellik, nesnelerin derinliğini daha iyi algılıyor ve kameranın asla yakalayamadığı karelerin kopyasını oluşturabiliyor.

Facebook Surround 360 ekibinin başındaki isim olan mühendislik direktörü Brian Cabral, görüntüyü yakaladıktan sonra derinlik konusunda hesaplama yapabilen bir sistem geliştirdiklerini belirtti. Görüntüdeki her pikseli işlediklerini söyleyen Cabral, piksel bir konuma sahip olduktan sonra izleyicilerin onu tıpkı gerçek hayattaki gibi her açıdan görebileceğini ifade etti. Derinlik hesaplama işlemini kendi sunucularında gerçekleştiren Facebook, videonun başka platformlara ait araçlarla düzenlenmesine izin veriyor.

Altı dereceli özgürlük yeni bir teknoloji değil. Ancak daha önce genellikle Hollywood filmlerinde özel efektlerde ve düzenleme araçlarında kullanılan bu teknoloji, kamera ve sanal gerçeklik alanında çalışan diğer şirketler tarafından da test ediliyor. Kamera üreticisi Lytro da bu şirketler arasında bulunuyor. Facebook’un bilgisayar vizyonu üzerine kurulu yaklaşımından daha farklı bir yaklaşım izleyen Lytro’nun ulaştığı sonuç, farklılıklara rağmen Facebook’unkine benzerlik gösteriyor.

Facebook Surround 360 modellerini Area 404 adını taşıyan kendisine ait donanım laboratuvarında geliştirdi. Bilgisayar grafikleri ve görüntüleme teknolojileri konusunda uzman olan Cabral, geliştirme çalışmalarına liderlik etti. Cabral, Facebook’tan önce Nvidia’da görev yapıyordu

Facebook Surround 360 serisinin yeni modellerinin fiyatını açıklamadı

Facebook teknolojik açıdan oldukça yetkin kameralar geliştirmesine rağmen, kamera pazarına girmeyi istemediğinin altını çiziyor. İnsanların sanal gerçeklik içerikleri oluşturmasına katkı sağlamayı amaçlayan şirket, Surround 360 ailesinin yeni modellerinin fiyatlarını da henüz açıklamış değil. Sosyal medya devinin sunduğu şema çerçevesinde üretilen orijinal Surround 360’ın maliyeti 30 bin dolar civarındaydı. Yeni kameraların maliyeti konusunda ise henüz bir ipucu bulunmuyor.