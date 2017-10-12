Facebook Spaces adını taşıyan sanal gerçeklik uygulamasının yeni özelliklerini Oculus Connect etkinliğinde duyurdu. Facebook kullanıcıları bundan böyle Facebook’ta bulunan 360 derece videolara uygulama içinden erişebilecek.

Facebook’un etkinlikte duyurduğu yeni özelliklerden biri 3D Posts adını taşıyor. Kullanıcılar bu uygulama kapsamında Spaces içindeki kreatif araçlardan yararlanarak çizgi filmden fırlamış gibi görünen ve interaktif üç boyutlu nesneler oluşturabiliyor. Bu objeleri daha sonra VR çevresinin dışına çıkarmak ve Facebook üzerinde paylaşmak da mümkün olacak.

Spaces ilk olarak geçtiğimiz nisan ayında Oculus Rift sanal gerçeklik başlığı için yayınlanmıştı. Sosyal bir uygulama olan Spaces, Facebook’un yeteneklerini sanal gerçekliğin sarmalayıcı özellikleriyle birleştiriyor. Kullanıcılar Spaces sayesinde arkadaşlarıyla sanal gerçeklik ortamında “takılabiliyor”.

Spaces sanal bağlam içinde kullanıcıların dünyanın dört bir yanına ışınlanabilmesini, sanal ekranlarla fotoğraf ve video paylaşabilmesini mümkün kılıyor. Kullanıcılar bundan böyle Spaces içinde arkadaşlarıyla oyun da oynayabilecek.

Facebook Spaces içinde Quill adını taşıyan sanal gerçeklik aracını kullanarak illüstrasyonlar oluşturulabilecek. Stilize bir çizim aracı olan Quill, “Dear Angelica” adını taşıyan sanal gerçeklik filmin oluşturulmasında da kullanılmıştı. Oculus, kreatif işlere odaklanan Story Studio isimli birimini kapatsa bile Quill’den vazgeçmemişti.

Facebook Spaces 3D Posts ile standart Facebook deneyimine yaklaşıyor

Facebook Spaces, 3D Posts ile standart Facebook deneyimine biraz daha yaklaşıyor. 3D Posts sayesinde kullanıcılar gerçek yaşamdan karelerin üzerine yerleştirilecek sanal nesneler yerleştirebilecek. Bu nesnelerin standart Haber Kaynağı’nda da paylaşabilecek olması da sanal gerçeklik ve standart Facebook deneyiminin yaklaşacağının bir göstergesi olarak nitelenebilir.