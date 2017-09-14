Facebook platformu üzerinden kimlerin para kazanabileceğini belirleyen talimatlarında değişikliğe gitti. Sosyal paylaşım sitesi, hangi tür içeriklerden para kazanabileceği konusuna açıklık getirdi. Facebook şiddet ve trajedi üzerinden para kazanılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Markalı İçerik ve Instant Articles gibi servisler, Facebook’un yayıncılara sunduğu para kazanma seçenekleri arasında yer alıyor. Bu programlarda hangi içeriklerin para kazandırabileceği konusuna açıklık getiren Facebook, hem genel hem de özel konulara değindi.

Eğitim amaçlı olsa bile ölüm tasvirleri barındıran içeriklerden para kazanmak mümkün olmayacak. Facebook çocukların sevdiği karakterlerin şiddet ve diğer uygunsuz davranışlar içinde gösterilmesine izin vermeyecek. Şiddet veya diğer uygunsuz davranışların tasviri de Facebook tarafından yasaklananlar arasında yer alıyor.

Facebook’un açıkladığı yeni kuralların bir bölümü ise tartışma yaratmaya müsait görünüyor. Sosyal paylaşım sitesi, kişilere veya gruplara saldırı yapılmasını teşvik eden içerikleri yasaklayacak. Ancak bu yasak, söz konusu içeriği haber veya farkındalık yaratma amacıyla paylaşan yayıncıları da kapsayacak. Benzer bir kural, trajedi ve çatışma tasvirleri için de geçerli.

Haber yayıncıları Facebook üzerinden para kazanmak için çabalamaya devam ederken, açıklanan yeni kurallar Facebook’un sorumlulukları konusundaki tartışmaları körükleyecek gibi görünüyor.

Facebook şiddet içeriklerini engelleyerek reklam verenleri rahat hissettirmek istiyor

Facebook’un aldığı kararda reklam verenlerin düşünceleri önemli bir rol oynamış gibi görünüyor. Sosyal paylaşım sitesi, bu hamleyle reklam verenlerin reklamlarının görüldüğü yerler konusunda rahat hissettirmek istemişe benziyor.