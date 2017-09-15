Facebook, kullanıcılarına sinirlerini bozan arkadaşlarını geçici bir süre için susturma imkânı verecek bir özelliği test ediyor. Bu özellikle kullanıcılara arkadaşlarını takipten çıkma dışında da bir seçenek daha sunulmuş oluyor.

Sessize alma süresi, kullanıcılar tarafından sunulan seçenekler arasından seçiliyor. İlk etapta zaman seçeneği olarak 24 saat, 1 hafta ve 30 gün sunuluyor. TechCrunch sitesinde yer alan habere göre, bu özellikten gruplarda ve sayfalarda da yararlanılabiliyor.

Geçici olarak sessize alma imkânından yararlanmak için ilgili kişinin, sayfanın veya grubun isminin yanındaki üç nokta ikonuna dokunmak gerekiyor. Sessize alma özelliği, takibi bırakma özelliğiyle birlikte gösteriliyor.

Facebook özelliği kademeli olarak dağıtıyor olabilir

Söz konusu özellik, henüz sosyal ağın tüm kullanıcıları tarafından görülmüş değil. Dolayısıyla sosyal paylaşım sitesinin özelliği gelişigüzel seçilmiş bir kullanıcı grubuyla test ediyor olması veya yavaş biçimde dağıtması ihtimaller arasında yer alıyor. Sosyal ağın arkadaşlıktan çıkarmaya veya takibi bırakmaya karşı bir alternatif daha sunması, kullanıcılar tarafından beğenilecek bir hamle gibi görünüyor.