Yakında Facebook’ta paylaşılan fotoğraf ve videolarda ürünleri de, tıpkı insanlar gibi, etiketlenmiş görmek mümkün olacak. Facebook Sayfaları için geliştirilen ve testleri başlayan özellik, şirketlere Facebook üzerinden yapacakları paylaşımlarda ürünlerini etiketleme imkanını sunuyor.

Söz konusu özelliği kendi sayfasında fark eden Business Insider, özelliğin test aşamasında olduğunu da Facebook’a doğrulattı. Etiketleme özelliği sayesinde kullanıcılar bir ürün etiketine tıkladıklarında doğrudan kendilerine ilgili ürüne dair daha fazla bilgi sunacak bir sayfaya yönlendirilecek.

Facebook Sayfaları üzerinden ürün keşfetmek kolaylaşacak

Business Insider’a konuşan bir Facebook yetkilisi, test edilen özellikle sayfa yöneticilerine ürün keşfini organik hâle getirme konusunda yeni bir araç sunmayı istediklerini belirtti. Kısacası şirketler bu özellik sayesinde ürünlerinin reklamlarını para ödemeden yapabilecek ve potansiyel alıcıların ürünü daha kolay fark etmesini sağlayacak.