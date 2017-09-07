Facebook bir süredir kullanıcılarına renkli durum güncellemeleri paylaşma imkânı sunuyor. Sosyal paylaşım sitesi, görüntüsünü biraz daha renkli hâle getirmek adına başka testler de gerçekleştiriyor. Facebook renkli yorum yapabilme özelliğini test etmeye başladı.

Şu an için az sayıda kullanıcı, test edilen özelliği görebiliyor. Görünüşe göre, Facebook özelliğin kapsama alanını mobil uygulamalarıyla sınırlı tutuyor. Sosyal ağ, renkli durum güncellemesi özelliğini de ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında Android uygulamasında sunmuştu. Facebook kısa bir süre önce renkli durum güncellemelerini WhatsApp’a da taşımıştı.

Renkli durum güncellemeleri konusunda Facebook kullanıcıları, birbirinden farklı tepkiler veriyor. Aynı durumun renkli yorumlar için geçerli olacağını da söylemek yanlış olmayacaktır. Facebook’un sunduğu her özelliği kullanan kitle, renkli yorumları da beğenecektir. Ancak kimi kullanıcıların da ciddi paylaşımlarının altında renkli yorumlar görmekten pek hoşlanmayacağı rahatlıkla söylenebilir.

Facebook renkli yorum özelliğinin çıkışı için bir tarih işaret etmedi

Facebook’tan renkli yorum yapabilme imkânının tüm kullanıcılara sunulacağı tarih konusunda henüz bir işaret gelmedi. Şirketin test aşamasından sonra özellikten vazgeçmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.