Popüler bir şarkıyla daha dikkat çekici hâle gelen videolara Facebook’ta sıklıkla rastlanıyor. Ancak bu videoların neredeyse tamamında popüler şarkılar izinsiz olarak kullanılıyor. Sosyal paylaşım sitesi bu durumu düzeltmek için kolları sıvadı. Bloomberg’de yer alan habere göre Facebook müzik şirketlerine kullanıcılar tarafından yüklenen videolarda kullanılan şarkılar için yüz milyonlarca dolar ödeme yapmayı teklif etti. Bu girişim başarıya ulaştığı takdirde, Facebook’a şarkılı video yükleyen kullanıcıların silinme endişeleri ortadan kalkacak.

Bloomberg’in haber kaynakları, anlaşmanın kullanıcılara özgürlük sağlamanın dışında karşılıklı fayda üzerine kurulu olduğuna dikkat çekiyor. Facebook’un videolardaki telifsiz şarkıları tespit edebilecek bir sistem oluşturmak için söz verdiği, ancak bu sistemin oluşturulmasının iki yılı bulabileceği belirtildi.

Lisans anlaşması yaparak kendisine zaman kazandırmak isteyen Facebook, böylelikle hem videoları platformda tutmayı hem de müzik şirketlerini mutlu etmeyi hedefliyor.

Facebook müzik şirketleriyle uzlaşarak video atılımını güçlendirmek istiyor

Facebook’un müzik şirketleriyle dilediği koşullar çerçevesinde anlaşmasının henüz bir garantisi bulunmuyor. Ancak şirketin önünde lisans anlaşması yapmak için güçlü motivasyonlar bulunuyor. Sosyal paylaşım sitesi son zamanlarda video konusunda ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor ve şirketin planları sadece profesyonel videoları kapsamıyor. Facebook kullanıcılarına daha fazla video sunmayı ve böylelikle platformda kalış süresini uzatmayı amaçlıyor.