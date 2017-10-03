Facebook Messenger Lite Android uygulaması geçtiğimiz yıl ekim ayında yayınlanmıştı. Uygulama 2017’nin nisan ayında 132 ülkede daha kullanıcılarla buluşmuştu. Temel mesajlaşma ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla tasarlanan uygulama ABD, Birleşik Krallık, İrlanda ve Kanada’da da resmen yayınlandı.

Facebook ilk etapta uygulamayı internet bağlantısının daha yavaş ve daha masraflı olduğu ülkelerdeki kullanıcılar için çıkarmıştı. Ancak standart Messenger uygulamasının getirdiği özellik yükünden ve şişkinliğinden kurtulmak isteyen pek çok kişi, çareyi uygulamanın Lite versiyonunu yüklemekte bulmuştu.

Facebook Messenger Lite şu an için sadece Android kullanıcıları tarafından indirilebiliyor. TechCrunch sitesinde yer alan habere göre, şirket uygulamanın iPhone versiyonunu çıkarmayı planlamıyor.

Facebook Messenger Lite tamamen mesajlaşma üzerine odaklanıyor

Facebook Messenger Lite uygulaması tamamen mesajlaşma üzerine odaklanıyor. Uygulamada hikaye, Snapchat esintili filtreler veya oyunlar gibi ekstra özellikler bulunmuyor. Messenger’ın standart versiyonundaki özellik şişkinliğinden rahatsız olanlar için Messenger Lite oldukça uygun bir çözüm gibi görünüyor. Ancak Sohbet Balonu ve video sohbet gibi yararlı olarak nitelenebilecek özellikler de Messenger Lite’ta bulunmuyor. Android cihaz sahipleri buraya tıklayarak uygulamayı indirebilir.