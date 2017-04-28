Facebook Messenger Lite uygulaması 132 ülkede daha yayınlandı

Facebook, düşük bellek ve işlemci gücüne sahip Android telefonlar için hazırladığı Messenger Lite uygulamasını geçtiğimiz ekim ayında duyurmuştu. Uygulama ilk olarak Kenya, Tunus, Malezya, Sri Lanka ve Venezuela’da yayınlanmıştı. Şirketten yapılan açıklamada, Facebook Messenger Lite uygulamasının 132 ülkede daha kullanıcılarla buluştuğu belirtildi.

Facebook’un bu açılımı Snapchat için bazı açılardan kötü haber niteliği taşıyor. Snapchat hâli hazırda neredeyse tüm oyun planını videolar, fotoğraflar ve artırılmış gerçeklik üzerine kurmuş durumda. Artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanıcılara ulaştırmak içinse bulut üzerinde yoğun biçimde işlem gerçekleştirmek gerekiyor. Bu da Snapchat’i işlem yükü bakımından pek çok orta seviye Android telefon için zorlu bir uygulama hâline getiriyor. Donanım sıkıntılarına ek olarak, şebekesel problemler de Snapchat’in orta ve alt segment Android telefonlarda çalışmasını zorlaştırıyor.

Facebook son bir yıldır Snapchat’ten esinlenerek geliştirdiği özellikleri ana uygulamasına, Instagram’a, Facebook Messenger’a ve WhatsApp’a yerleştiriyor. Bunlara ek olarak, Lite versiyonlarının kapsama alanının genişlemesi de Facebook’un elini güçlendiriyor. Facebook Lite ve Facebook Messenger Lite uygulamaları, Facebook’un ana uygulamalarındaki artırılmış gerçeklik özelliklerini barındırmıyor.

Facebook Messenger Lite yakında görsel açıdan daha zengin bir deneyim sunabilir

Ancak bu durumun yakında değişmesi de muhtemel görünüyor. Facebook kısa süre önce Facebook Lite’a reaksiyonlar, filtreler ve kamera efektlerini ekleyeceğini açıklamıştı. Bu özelliklerin Messenger Lite’a da gelmesi bekleniyor.