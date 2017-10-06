Facebook Messenger Apple Music entegrasyonuyla kullanıcılarına sohbet ekranı üzerinden bir şarkının tamamını dinleme imkânı sunuyor. Messenger kullanıcıları daha önce platform üzerinden Spotify’da ortak çalma listeleri oluşturabiliyordu. Facebook’un dijital asistanı M ise Spotify üzerinden sohbetlere uygun şarkılar öneriyordu. Ancak sohbet ekranı üzerinden bir şarkının tamamını dinleyebilmek bugüne kadar mümkün değildi.

Artık Apple Music aboneleri, Facebook Messenger üzerinden bir şarkının tamamını dinleyebilecek. Abone olmayanlar ise 30 saniyelik kesitleri dinleyebilecek ve paylaşabilecek.

Facebook Messenger Apple Music eklentisine erişmek için mobil cihazlarda sohbet ekranında bulunan “+” ikonuna dokunmak gerekiyor. Ardından buradan çıkan seçenekler içinde Apple Music eklentisi seçiliyor. Kullanıcılar hem masaüstünde hem de mobilde arkadaş listesinde yeni kişi aratması yaparak Apple Music botuna ulaşabiliyor.

Facebook Messenger Apple Music botuyla emojileri kullanarak iletişimi mümkün kılıyor

Facebook Messenger Apple Music botuyla iletişim kurmak için kelime kullanımını zorunlu tutmuyor. Kullanıcılar bota bir emoji göndererek de içeriklere erişebilecek. Örneğin, ateş emojisi gönderildiğinde Apple Music “Yanıyor” başlığı taşıyan bir çalma listesini kullanıcıların karşısına çıkarıyor.