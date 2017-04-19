Facebook Messenger Apple Music eklentisine kavuşuyor

Facebook Messenger platformundaki yenilikleri, geliştirici konferansı F8’in ilk gününde duyurmuştu. Çok sayıda yeni uygulamanın entegre edildiği haberleşme platformu, bazı büyük servislerle de işbirliğine gidiyor. Facebook Messenger Apple Music eklentisi, henüz hazır olmasa da, bu işbirlikleri arasında dikkat çekiyor.

F8’de bir sunum gerçekleştiren Facebook’un Messenger platformundan sorumlu yöneticisi David Marcus, sunumunun sonlarına yaklaşırken Apple Music müjdesini verdi. Marcus, “Apple Music’in de yakında platformda olacağını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Facebook şimdilik bu işbirliğine dair başka bir detay paylaşmadı. Sahnede gösterilen Apple Music logosunun altında ise sadece “Yakında” şeklinde bir ibare bulunuyor. Dolayısıyla eklentinin kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda bir tahminde bulunmak pek kolay görünmüyor.

Facebook ve Apple Music daha önce de müzik entegrasyonu için beraber çalışmıştı. Apple Music’teki şarkılar hâli hazırda Facebook’un Haber Kaynağı’na yerleştirilebiliyor. Dolayısıyla bu işbirliğine pek de şaşırmamak gerekiyor.

Bu entegrasyon sayesinde Facebook Messenger kullanıcılarının servis içinde Apple Music’te şarkı arayıp bunu konuştukları kişilere gönderebilmeleri muhtemel görünüyor. Bu şarkıların Messenger’dan çıkmadan da dinlenebilmeleri bekleniyor. Şarkıların tamamını dinleyebilmenin yolunun ise Apple Music aboneliğinden geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Facebook Messenger Apple Music dışında Spotify için de eklenti sunuyor

Facebook Messenger Apple Music dışında bir diğer popüler çevrim içi müzik servisi olan Spotify için de bir eklenti sunuyor. Spotify, Messenger içinde çalışmaya yaklaşık bir yıl önce başlamış, ancak sunduğu deneyim kullanıcıları pek tatmin etmemişti.