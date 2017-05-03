Facebook Marketplace adını taşıyan alım-satım platformunu geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Craiglist’e rakip olarak hazırlanan ve kısıtlı bir kapsama alanına sahip olan platform, çıkışının üzerinden henüz bir yıl geçmeden yenilendi.

Yeni tasarımla birlikte kullanıcılara bebek ve çocuk ürünleri ve akıllı telefonlar için özel bölümler sunuluyor. Craiglist’in en popüler kategorileri olan “Bit Pazarı” ve ev eşyaları kategorilerine de yeni tasarımla hızlı biçimde ulaşılıyor.

Marketplace uygulamasının yeni tasarımı, kullanıcıların satacakları ürünlerin fotoğrafını yüklemesini kolaylaştırıyor. Buna ek olarak, yakın bölgelerde satışa çıkan ürünler arasında gezinmek de yeni tasarımla daha zahmetsiz bir hâl alıyor. Alt kategorilere de artık daha az dokunuşla erişilebiliyor. Yeni tasarımda fotoğrafların daha ön planda olması da göze çarpıyor. Facebook böylelikle Craiglist’e karşı elini biraz daha güçlendiriyor.

Facebook Marketplace ile Craiglist ortak eksik noktalara sahip

Ne var ki, Marketplace bazı noktaları es geçme konusunda Craiglist’ten pek farklı davranmıyor. Daha basit bir tasarım ve eskiden alışveriş yapılan bir kişinin rahatlıkla bulunabilmesi, iki servisin de ortak eksikleri arasında yer alıyor.