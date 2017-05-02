Facebook mağaza içi sadakat programlarını test ediyor

Facebook kullanıcıların sadece reklamları tıklamakla yetinmesini istemiyor. TechCrunch’ta yer alan habere göre, popüler sosyal ağ “Facebook Rewards” adını taşıyan bir sadakat programını test ediyor. Şirket, mobil uygulaması üzerinden mağazalardaki QR kodlarını tarayanlara özel fırsatlar sunmayı planlıyor.

Sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, ilk etapta küçük bir testin gerçekleştirildiği ve özelliğin kullanıma sunulup sunulmayacağının belli olmadığı belirtildi. Ancak şirketin önünde Rewards programını kullanıma açmak için teşvik edici çeşitli sebepler bulunuyor.

Sosyal paylaşım sitesi, bu programla daha fazla perakende zincirinden reklam alabilir. Bir reklamın sonunda indirim veya özel bir fırsat getirmesi, kullanıcıları da o reklamı tıklamaya teşvik edebilir. Şirketin bu program sayesinde reklamların etkisini de ölçebileceği ve kullanıcılarının alışveriş alışkanlıkları hakkında da bilgi edinebileceği belirtiliyor.

Facebook daha önce de benzer programları test etmişti

Popüler sosyal ağ daha önce de benzer programları test etmişti. 2012’de başlatılan Facebook Offers projesi, kod tarama yöntemiyle kullanıcılara çeşitli teklifler sunulmuştu. Şirketin projesinin sadakat programı sunan diğer kuruluşları kaygılandırması muhtemel görünüyor. Telefonunda sosyal ağın uygulaması yüklü olan pek çok kişi içinse Rewards önemli bir kolaylık sağlayabilir.