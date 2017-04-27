Facebook’un canlı yayın servisi Facebook Live, hem bireysel kullanıcılar hem de medya organizasyonları tarafından yoğun biçimde tercih ediliyor. Ancak servis son zamanlarda “vahşet” olarak nitelenebilecek olayların yayın platformu olarak da kullanılıyor.

Kısa süre önce; ABD’de yaşlı bir adamı öldüren bir katil, önce cinayet videosunu Facebook üzerinde paylaşmış ardından da sosyal ağda canlı yayın yapmıştı. Sosyal ağın canlı yayın platformu, bu olayın üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen, çok daha korkunç bir eylemin yayılmasına aracılık etti.

Tayland’da yaşayan ve cinnet getiren bir adam, küçük kızını öldürdükten sonra intihar etti. Katil babanın cinnet anlarını Facebook Live üzerinden yayınlaması ise vahşetin boyutlarını daha yukarıya çekti. Söz konusu videolar daha sonra polis ve Facebook arasındaki işbirliğiyle kaldırılsa da, bir gün boyunca yayında kaldı. Polisten yapılan açıklamada, Facebook aleyhine suçlamada bulunulmayacağı belirtildi. Yaşananları “korkunç bir olay” olarak tanımlayan polis, Facebook’un olayda bir sorumluluğunun olmadığının altını çizdi.

Facebook’un canlı yayınlanan olayları engellemesi pek mümkün görünmüyor. Ancak şirketin canlı yayınların sona ermesinin ardından videoları kaldırma konusunda yavaş kalması, sıklıkla eleştiriliyor. Facebook’un videoları kaldırma konusunda geç hamle yapması, tartışmalı videoların viral hâle gelerek internette yayılmasına yol açıyor.

Facebook Live videoları gecikmeli olarak iletilebilir mi?

Facebook’a vahşet eylemlerinin yayılmasını engellemesi için çeşitli öneriler sunulmuş durumda. Bu öneriler arasında en çok öne çıkan ise canlı yayınların kısa süreli de olsa gecikmeli olarak iletilmesi oluyor. Yayınlar gecikmeli olarak iletildiği takdirde Facebook’un korkunç eylemlerin insanlara yayılmasını engelleyebileceği belirtiliyor. Bu tarz olayların daha sık gündeme gelmesi, Facebook’un kısa sürede eyleme geçme zorunluluğunu artırıyor.