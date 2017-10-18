Facebook Live ekran paylaşımı özelliğini yerleşik olarak sunuyor

Facebook’un canlı yayın platformu Facebook Live ekran paylaşımı özelliğini yerleşik olarak sunmaya başladı. Daha öncesinde bunun için üçüncü taraf çözümlerden yararlanmak gerekiyordu.

NEW! Facebook screen sharing option on FB Live via https://t.co/Luozcvmz9G (desktop / laptop) pic.twitter.com/1CN2nsaUrT — Matt Navarra ?? (@MattNavarra) October 17, 2017

Özelliğin varlığını ilk olarak The Next Web sitesi ortaya çıkardı. Söz konusu seçenek, ekranın sağ tarafındaki kamera ikonunun altında bulunuyor.

Facebook Live ekran paylaşımı özelliğini eklentiyle ulaştırıyor

“Ekranı Paylaş” yazısına tıklandığında kullanıcılardan ilk olarak “Facebook Ekran Paylaşımı” eklentisinin tarayıcıya yüklenmesi isteniyor. The Next Web’in haberine göre, bu seçenek Google Chrome’da mevcut, ancak henüz Firefox’a gelmiş değil. Ekran paylaşımı başlatıldığında yayın sahipleri bir tarayıcı sekmesini, bir uygulamayı veya tüm ekranlarını göstermek gibi seçenekler arasında tercih yapabiliyor. Daha öncesinde Facebook Live ekran paylaşımı özelliğine erişebilmek için Open Broadcaster Software isimli üçüncü taraf yazılımını kullanmak gerekiyordu.