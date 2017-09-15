Facebook Kriz Müdahalesi adını verdiği yeni sitesini duyurdu. Söz konusu site, şirketin fiziksel güvenlik odaklı araçları için bir tür merkez işlevi görecek. Söz konusu araçlar içinde başı Güvenlik Kontrolü çekiyor. Güvenlik Kontrolü sayesinde Facebook kullanıcıları terör saldırılarında, doğal afetlerde veya yaşamı tehdit eden diğer olaylarda güvende olduklarını herkese duyurabiliyor.

Merkezde herkese açık Facebook paylaşımları, haber makaleleri, fotoğraflar ve videolar da bulunacak. Böylelikle kullanıcılara kriz anlarında ihtiyaç duyacakları bilgiler aktarılacak. Facebook’un geçtiğimiz kasım ayında duyurduğu Yardım Topluluğu da merkezdeki araçlar arasında yer alıyor. Yardım Topluluğu sayesinde kriz anlarında koordinasyon sağlanabiliyor. Merkezde felaketlerden etkilenen insanlar için yardım kampanyası başlatmayı sağlayan bir bağış toplama aracı bulunuyor.

Facebook bir süredir kriz anlarında daha işlevsel olmak için yeni adımlar atıyor. Bu adımlar sayesinde sosyal paylaşım sitesi, yaşanan kötü olayların ardından insanların öncelikli olarak kontrol ettiği mecralar arasına girdi. Bu dönüşümü başlatan Güvenlik Kontrolü aracı 2014’te duyrulmuş, ilk kez 2015’teki Nepal depreminde kullanılmıştı. Araç daha sonrasında terör saldırılarının ardından da aktive edilmeye başlamıştı.

Facebook Kriz Müdahalesi ile Güvenlik Kontrolü’nden fazlasını sunacak

Güvenlik Kontrolü, Facebook’un topluluk odaklı yeni yaklaşımın parçaları arasında önemli bir yer tutuyor. Kriz Müdahalesi merkezi ise sosyal ağın kullanıcılarına kötü olayların ardından yararlı olabilecek bilgileri de sunacak. Böylelikle sosyal ağın “kriz merkezi” konumu biraz daha kuvvetli hâle gelecek.