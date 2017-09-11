Facebook İspanya’nın veri koruma kurulu tarafından 1.2 milyon avro cezaya çarptırıldı. Kurum, sosyal paylaşım sitesinin İspanyol kullanıcıların verilerini izinsiz olarak topladığı üç olayı tespit etmesinin ardından Facebook’a cezayı kesti.

İspanya, Facebook’un başının gizlilik yasalarının ihlâli nedeniyle derde girdiği tek Avrupa ülkesi değil. Almanya, Fransa ve Hollanda hükümetleri de Facebook’un vatandaşlarına ait verilere nasıl ulaştığını ve bu verileri nasıl değerlendirdiğini kontrol ediyor.

İspanyol veri koruma dairesi, Facebook’un gizlilik politikasının “genel ve belirsiz” ifadeler barındırdığına dikkat çekti. Kurum, şirketin veri toplarken kullanıcılarının rızasını almadığının altını çizdi.

Facebook İspanya tarafından alınan karara itiraz etmeyi planlıyor

Facebook’un İspanyol hükümeti tarafından alınan karara itiraz etmesi oldukça muhtemel görünüyor. Şirket daha önce Belçika’da alınan benzer bir kararı tersine çevirmeyi başarmıştı. Facebook, Avrupa’daki merkezinin İrlanda’da da bulunduğunu ve bu nedenle İrlanda yasalarına tabi olduğunu savunmuştu.

2017’nin ikinci çeyreğinde 9.32 milyar dolar gelir elde eden bir şirket için 1.2 milyon dolar oldukça küçük bir rakam. Ancak yine de şirketin prensipleri doğrultusunda karara itiraz etmesi muhtemel görünüyor.