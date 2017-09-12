Facebook videoyu merkeze alma konusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, video izlemeyi sevenlerin veri paketlerinden bir şey kaybetmeden daima içerik bulmalarını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Facebook Instant Videos adını verdiği özellikle kullanıcılarına Facebook videolarını Wi-Fi üzerinden indirme imkanını sunuyor. İndirilen videolar, yine Facebook uygulaması üzerinden internet bağlantısına gerek olmadan izlenebiliyor.

Instant Videos, birkaç farklı amaca yönelik gibi görünüyor. Bunlardan ilki, sosyal paylaşım sitesinin platformdaki video izleme oranını artırmasına yardımcı olmak şeklinde tanımlanabilir. İzleme deneyimini geliştirmek isteyen Facebook, yükleme süresini ortadan kaldırarak kullanıcılarını daha fazla video izlemeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Videoların Wi-Fi üzerinden indirilmesi de, veri paketini korumak için mobil cihaz üzerindeyken video izlemeyenleri cezbedecek bir özellik olarak nitelenebilir.

Facebook’un video ekosistemi üzerinde daha yoğun kontrol arzusu da Instant Videos’u ortaya çıkaran faktörlerden biri olarak gösterilebilir. Şirketin Instant Videos şemsiyesi altında kendi talimatlarına uygun içerikler hazırlayan yayıncılara bazı avantajlar sağlayabileceği belirtilse de, Facebook’tan henüz bu doğrultuda somut bir işaret gelmiş değil.

Facebook Instant Videos Android üzerinde küçük bir grupla test ediliyor

Facebook’tan TechCrunch’a gönderilen açıklamada, Instant Videos’un test edildiği doğrulandı. Şirket özelliğin Android uygulaması üzerinde küçük bir grup tarafından test edildiğini belirtti. Özelliğin sosyal paylaşım sitesinin tüm kullanıcılarına açılıp açılmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Sosyal paylaşım sitesinin bu videoları Haber Kaynağı’nda nasıl sıralayacağı da bilinmeyenler arasında yer alıyor.