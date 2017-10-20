Facebook Instant Games üzerinden para kazanma dönemi başlıyor

Facebook Instant Games adını taşıyan oyun platformunu geçtiğimiz mayıs ayında duyurmuştu. Şirket, bu platform için oyun hazırlayan geliştiricilerin oyun içi satın alma ve video reklamlar yoluyla para kazanmasının önünü sonunda açtı.

Sosyal paylaşım sitesi, reklam gösterme iznini ilk etapta Instant Games platformundaki tüm oyunlara vermiyor. Öncelikli olarak Blackstorm’un Everwing’i ve FRVR’nin Basketball FRVR’si gibi oyunlarda reklamlar gösterilecek.

Facebook’tan yapılan açıklamada, geliştiricilerin önümüzdeki dönem içinde ek ölçüm ve optimizasyon araçlarına kavuşabileceği belirtildi.

Facebook Instant Games ile oyun pazarındaki eski günlerine dönmeyi amaçlıyor

Facebook Instant Games platformu üzerinden para kazanılmasını mümkün kılarak daha fazla geliştiriciyi platforma çekmeyi amaçlıyor. Platformdaki oyun sayısının artması ise Facebook’un oyun pazarındaki eski günlerine dönme hedefinin gerçekleşmesi açısından önem taşıyor. Sosyal paylaşım sitesi, 2010’lu yılların başında Farmville gibi popüler oyunların da yardımıyla önemli bir oyun platformuna dönüşmüştü. Ancak zaman içinde bu oyunların popülaritesinin düşmesi, Facebook’un da oyun pazarındaki önemimi aşağıya çekmişti. Instant Games’in eski günleri geri getirip getirmeyeceği zaman içinde anlaşılacak.