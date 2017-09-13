Facebook Instant Articles platformunu haberleşme uygulaması Facebook Messenger’dan çıkardı. Sosyal ağ, 1 yılı biraz aşkın bir süre önce Instant Articles desteğini Messenger’a getirmişti.

Instant Articles, 2015’te duyurulmuştu. Facebook söz konusu servisle yayıncılara içeriklerini sosyal ağda paylaşmaları için yeni bir yol sunmuştu. Instant Articles makaleler için 10 kat hızlı yükleme süresi vadetse de, platform arzu edilen büyüme ivmesini yakalayamamıştı.

Facebook tarafından TechCrunch’a gönderilen açıklamada, Instant Articles’ı iyileştirme ve geliştirme sürecinin devam edeceğinin altı çizildi. Kullanıcılar ve yayıncılar için daha büyük bir etki sağlanmasının amaçlandığını belirten sosyal paylaşım sitesi, Instant Articles’ın gelişiminin bundan sonra ana Facebook uygulamasında süreceğini duyurdu.

Facebook’tan yapılan açıklamada, Messenger’ın haber kuruluşlarına ait botlar sayesinde “haber tüketim deneyimi” kanallarından biri olmayı sürdüreceği belirtildi. Söz konusu botlar, basit soruları yanıtlayabiliyor veya son dakika gelişmelerini kullanıcılarına mesaj yoluyla bildirebiliyor.

Facebook Instant Articles yayıncıları ekonomik açıdan kaygılandırıyor

Ekonomik kaygılar, Instant Articles’ın ivme kazanmasındaki önemli problemlerden biri olarak değerlendiriliyor. The New York Times ve The Wall Street Journal gibi yayıncılar, abonelik gelirlerini kaybettikleri endişesiyle Instant Articles ile aralarına mesafe koymuştu. Bu kaygılara kulak veren Facebook, mayıs ayında servise Google AMP desteği eklemişti. Şirket, servise abonelik ve ücretli içerik desteği getirme sözü de vermişti.