Facebook Instant Articles üzerinden abonelik modelinin testlerine başladı

Facebook Instant Articles üzerinden haber kaynaklarına abone olunabilmesine yönelik testlere başladığını açıkladı. Söz konusu testlerin önümüzdeki birkaç hafta boyunca devam edeceği belirtilirken, testlerin sadece Android üzerinde yürütüleceği ifade edildi. Sosyal paylaşım sitesinin Instant Articles üzerinde ücretli içerikleri göstereceğine dair haberler temmuz ayında çıkmış, Facebook da ağustos ayında bu iddiayı doğrulamıştı.

Bild, The Boston Globe, The Economist, Hearst grubu yayınları, The Houston Chronicle and The San Francisco Chronicle, La Repubblica, Le Parisien, Spiegel, The Telegraph, Tronc (The Baltimore Sun, The Los Angeles Times ve The San Diego Union-Tribune) ve The Washington Post, Facebook’un test sürecine katılacak yayın organları arasında bulunuyor.

Facebook’tan yapılan açıklamada, test süresince iki farklı modelin değerlendirileceği belirtildi. Bu modellerden birinde 10 içeriğin ücretsiz olarak gösterilmesinin ardından abonelik şart olarak koşuluyor. Diğerinde ise hangi içeriğin ücretli hangisinin ücretsiz olacağına yayıncılar karar veriyor. Facebook’tan yapılan açıklamada, kullanıcının bir yayına abone olması durumunda tüm işlemin yayıncı tarafından yürütülebileceği ve gelirin tamamının da yayıncıya kalacağı ifade edildi.

Recode’da yer alan haberde ise Facebook’un Instant Articles üzerinden abonelik özelliğini Apple’ın abonelikle ilgili kuralları nedeniyle Android üzerinde test ettiği belirtiliyor. Apple uygulama üzerinden elde edilen gelirlerin yüzde 30’una kadar yükselen bir bölümünü kasasına koyuyor. Aboneliğin satın alma işlemi Instant Articles dışında gerçekleşecek olsa da, Facebook aracı olduğu için Apple süreci “uygulama içi satın alma” şeklinde yorumluyor.

Facebook Instant Articles formatını 2015’te duyurmuştu. O dönemde yayıncılar formatın gelirlerini aşağıya çekeceğine dair endişelerini açıklamıştı. Ancak bu endişeler, daha hızlı yükleme süresi ve Facebook Haber Kaynağı’nın etki alanı gibi faktörlerle göz ardı edilmişti. Ancak yayıncıların katılımına rağmen Instant Articles, beklenen etkiyi oluşturamamıştı. Facebook’un algoritmalarının platformun önceliğini azalttığı anlaşılırken, video sekmesinin ortaya çıkışı da Instant Articles’ı baltalamıştı. Facebook zaman içinde yayıncıları teşvik edecek ve onların gönlünü alacak değişiklikler de gerçekleştirmişti. Ancak bu durum The New York Times gibi yüksek profilli yayıncıların platformdan çıkmasını engelleyememişti. Abonelik modelinin Instant Articles’ı kurtarmaya yetip yetmeyeceği ise zamanla anlaşılacak.