Facebook hikaye özelliğini yakında tüm Sayfalar’a ekleyeceğini açıkladı. Söz konusu hamle, sosyal paylaşım sitesinin Snapchat’ten klonladığı özelliğin evriminin son halkası olma niteliğini taşıyor. Facebook’un hikaye özelliği de Instagram’ınkine benzer biçimde işliyor.

Instagram ve Snapchat’te kullanıcılar hikaye özelliğine büyük ilgi gösterse de, Facebook kullanıcıları için bu tarz bir ilgiden söz etmek mümkün değil. Şirketten bu konuda somut bir açıklama gelmese de, Facebook kullanıcılarının özelliğin ilgi görmediğini anlaması çok zor olmuyor.

Facebook kısa süre önce hikaye özelliğinin kullanımını artırmak adına bir özellik geliştirmişti. Sosyal paylaşım sitesi, Instagram hikayelerinin Facebook üzerinde de hızlı biçimde paylaşılabilmesini sağlayan bir özelliği Instagram üzerinde test etmeye başlamıştı. Facebook ağustos ayında hikaye özelliğini masaüstündeki kullanıcılarına da ulaştırmıştı. Ancak o dönemde özelliğin Sayfalar’a açılması konusunda bilgi verilmemişti.

Facebook hikaye özelliğini önümüzdeki aylarda Sayfalar’a ulaştıracak

Facebook hikaye özelliğini yakında Sayfalar’a açacağını TechCrunch’a gönderdiği açıklamayla doğruladı. Şirket dağıtımın önümüzdeki aylarda tamamlanacağını belirtirken, kesin bir tarih vermedi. Sayfalar tarafından sağlanacak desteğin Hikaye özelliği için işleri değiştirip değiştirmeyeceği zaman içinde anlaşılacak.