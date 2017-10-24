Facebook Haber Kaynağı içinde arkadaşlar tarafından yapılan paylaşımları öne çıkaracak, iki akışlı bir kurulumu test ediyor. The Guardian’da yer alan habere göre, söz konusu kurulumda arkadaşlar tarafından yapılan paylaşımlar ve Sayfalar’dan gelen içerikler ayrılıyor. Sosyal paylaşım sitesi bu yeni kurulumu Bolivya, Guatemala, Kamboçya, Sırbistan, Slovakya ve Sri Lanka’da test ediyor.

Yeni düzenlemeye göre, Haber Kaynağı’nda yine aile üyeleri ve arkadaşlar tarafından yapılan paylaşımlar ile reklam içerikleri görülecek. Ancak Sayfalar tarafından yapılan paylaşımlar ikincil akışa aktarılacak.

Slovakya yeni düzenin test edildiği ilk ülkeler arasında bulunuyor. The Guardian’a konuşan Slovak gazeteci Filip Struhárik, ülkedeki Sayfalar’ın organik erişiminde yaşanan dramatik düşüşe dikkat çekti. Struhárik, Facebook Sayfaları’nın erişiminin geçtiğimiz hafta itibarıyla üçte iki oranında azaldığını belirtti. Söz konusu veri, analiz servisi CrowdTangle tarafından da doğrulandı. CrowdTangle’ın verileri, popüler Slovak Facebook Sayfaları’na erişimde üçte ikilik bir düşüş yaşandığını ortaya koyuyor.

Bu değişim, trafik elde etmek için Facebook’tan yararlanan haber kuruluşlarını olumsuz anlamda etkileyebilir. Trafikteki düşüşün yansımalarının söz konusu kuruluşların gelirlerinde de görülmesi sürpriz olmayacaktır. Analiz şirketi Enders Analysis’te görev yapan Matti Littunen, bu değişimin Buzzfeed, Huffington Post ve Business Insider gibi büyük haber kuruluşlarını ciddi anlamda etkileyeceğini belirtti. Littunen, söz konusu kuruluşların belli içerikleri daha fazla kişiye ulaştırmak adına reklam olarak kullandığını hatırlattı.

Facebook kullanıcılarına içerik ulaştırma biçimi üzerinde son zamanlarda çeşitli değişiklikler yapıyor. Kısa süre önce Haber Kaynağı’nı yenileyen ve dolaşımı kolaylaştıran şirket, Keşfet sekmesini de masaüstüne taşımıştı. Yalan haberle mücadele kapsamında popüler haberler bölümünü de yenileyen Facebook, makaleler hakkında daha fazla bilgi paylaşmaya başlamıştı

Facebook Haber Kaynağı testini genişletmeyi planlamıyor

Facebook Haber Kaynağı için farklı bir yaklaşımı test etse de, henüz bu testlerin kapsamını genişletmeyi düşünmüyor. Şirket tarafından Engadget sitesine gönderilen açıklamada, daima kullanıcılar için en anlamlı içeriklerin gösterilmesi için çalışıldığı hatırlatıldı. İnsanların aile üyeleri ve arkadaşlarından gelen içerikleri daha kolay görmeyi istediklerini ve bunu gerçekleştirmek için testlerin yapıldığını belirten sosyal ağ, bu testlerin küresel ölçeğe taşınmasının henüz planlanmadığını ifade etti.