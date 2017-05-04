2017’nin ilk çeyreğine ait Facebook finans raporu, sosyal medya devinin geçtiğimiz yıla kıyasla kaydettiği ilerlemeyi gözler önüne seriyor. Şirket, yılın ilk 3 aylık döneminde 8 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi başardı. Facebook’un gelirleri 2016’nın ilk çeyreğine göre yüzde 49 oranında arttı. Şirketin net kârındaki artış ise daha etkileyici bir seviyede gerçekleşti. Facebook’un net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76 yükseldi ve 3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Sosyal paylaşım sitesinin hâli hazırda 1.94 milyar aylık aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu da geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 16’lık bir artışın gerçekleştiği anlamına geliyor. Dünyanın mevcut nüfusunun 7.5 milyar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Bu da dünya üzerindeki her dört insandan birinin her ay Facebook’u kullandığını gösteriyor. Geçmişte mobil kullanıcı sayısını ayrıca açıklayan Facebook, bu sefer ekstra açıklamaya gerek görmedi. Bu da mobil uygulamaların yavaş yavaş Facebook için “varsayılan” mecraya dönüştüğünü gösteriyor.

Facebook’un açıkladığı rakamların “etkileyici ancak tahmin edilebilir” olduğu rahatlıkla söylenebilir. Son finans raporu, şirketin 1,5 yıl önce kazandığı ivmeyi sürdürdüğünü gösteriyor. 2017’ye iyi başladıklarını söyleyen Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, güçlü ve küresel bir topluluk için gerekli araçları üretmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Mark Zuckerberg ve arkadaşları için son günlerde sosyal ağın toplum üzerindeki etkisi daha öncelikli bir konu gibi görünüyor. Şiddet içerikli görüntülerin hem canlı hem de sonradan paylaşılmasını engellemek için 3 bin kişilik bir moderatör kadrosu kuran Facebook, yalan haberle mücadele için de çeşitli organizasyonlarla birlikte çalışmalar yürütüyor.

Facebook finans raporu Ar-Ge yatırımlarındaki artışı gösteriyor

Facebook’un kazandıklarının önemli bir kısmını Ar-Ge çalışmalarına yatırdığı da finans raporu sayesinde görülüyor. Şirket yılın ilk üç ayında Ar-Ge çalışmaları için 1.16 milyar dolar harcadı. Sosyal medya devinin toplam çalışan sayısı ise bir yıl önceye göre yüzde 38 artışla 18 bin 770 kişiye ulaştı.