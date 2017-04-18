ABD’nin Cleveland şehrinde yaşayan bir adam, geçen pazar günü işlediği bir cinayetin videosunu Facebook’a yüklemiş, ardından da sosyal ağ üzerinden canlı yayın gerçekleştirmişti. Facebook cinayet videosu ile ilgili aksiyon almakta geciktiği için sert eleştirilere maruz kalmıştı. Videoyu saatler sonra kaldıran sosyal paylaşım sitesi, içerik şikayet sistemini gözden geçireceğini açıkladı.

Facebook tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Yaşanan bu korkunç olayların sonucunda şikayet sistemlerimizi değerlendirmeye aldık. Böylelikle insanların standartlarımıza aykırı olan videoları ve diğer içerikleri daha rahat biçimde şikayet edebilmelerini amaçlıyoruz.”

Steve Stephens isimli kişinin 74 yaşındaki Robert Godwin’i öldürdüğü videonun Facebook’ta yayınlanmasının ardından ABD genelinde başlatılan arama faaliyetleri devam ediyor. Sosyal paylaşım sitesi, videoyla ilgili ilk şikayetin yayınlanmasından yaklaşık 2 saat sonra geldiğini belirtti.

Facebook cinayet videosu ile ilgili ilk şikayetten 23 dakika sonra katilin hesabını kapattı

Facebook’tan yapılan açıklamada, cinayet videosu ile ilgili ilk şikayetin gelmesinden 23 dakika sonra saldırganın hesabının kapatıldığı ifade edildi. Herhangi bir şikayetin ardından 2 saat içinde aksiyon alındığını belirten Facebook, bu konuda kendisini geliştirmesi gerektiğini ifade etmekten de kaçınmadı. Sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, yapılan şikayetlerin yapay zekâ sistemleri ve dünyanın dört bir yanından binlerce insan tarafından değerlendirildiği belirtildi.

Cleveland’daki olaya dair bir zaman çizelgesi yayınlayan şirket, katilin üç video paylaştığını açıkladı. Stephens’in cinayet hakkında konuştuğu ilk video için bir şikayetin gelmediği belirtildi. Ardından cinayet videosunu yükleyen Stephens, ardından Facebook Live üzerinden 5 dakikalık bir canlı yayın gerçekleştirerek cinayeti itiraf etti. Sosyal paylaşım sitesi, canlı yayının tamamlanmasından kısa bir süre sonra canlı yayın videosu için bir şikayetin geldiğini belirtti.